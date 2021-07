El Tribunal de Comptes dubta sobre la legalitat dels avals de l’Institut Català de Finances (ICF) per cobrir la fiança de 5,4 milions d’euros als ex-alts càrrecs de la Generalitat encausats per promocionar el procés a l’exterior i ha demanat un informe urgent a l’Advocacia de l’Estat. Al seu torn, el Govern ha defensat la legalitat dels avals, «jurídicament impecables», per a la trentena d’ex-alts càrrecs encausats pel Tribunal de Comptes, al que ha instat a «no fer política» en aquest assumpte.

El decret que va aprovar el Govern per crear un fons per fer front a aquesta fiança contempla que, en cas de no trobar cap banc que accepti participar en l’operació, sigui l’ICF qui ofereixi aquest aval, com finalment s’ha fet.

Encara que el termini inicial per liquidar les fiances expirava el dimecres de la setmana passada, el Tribunal de Comptes va acordar concedir un termini improrrogable de dos dies després que 29 dels 34 encausats presentessin els avals de l’ICF per via telemàtica. Ahir el Tribunal de Comptes va assenyalar que té dubtes sobre la legalitat dels avals, «essencialment sobre si poden o no emparar possibles responsabilitats comptables per dol o culpa greu, que assumeix la pròpia administració autonòmica perjudicada». Per això, la delegada instructora del Tribunal ha sol·licitat a la Presidència de la Secció d’Enjudiciament un informe de l’Advocacia de l’Estat.

El Tribunal de Comptes també va informar que dos dels encausats no han presentat fiança i ha avisat que, una vegada acabat el termini, emetrà providència d’embargament de béns cap a aquestes persones. Dels 34 ex-alts càrrecs de la Generalitat encausats pel Tribunal de Comptes, 29 van decidir acollir-se al fons creat pel Govern dotat amb 10 milions d’euros, mentre que uns pocs van refusar acudir a l’ICF i van optar per pagar les sumes requerides o assegurar-les presentant béns immobles com a aval personal.

La portaveu del Govern, Patrícia Plaja, va remarcar que «no hi ha cap motiu objectiu» per rebutjar els avals, per la qual cosa va demanar al tribunal que «deixi de fer política» i «atengui a criteris estrictament jurídics». El Govern defensa els avals «sense dubtes ni fissures» i confia que el Tribunal de Comptes els acceptarà, per la qual cosa de moment no vol posar sobre la taula «un pla B», encara que sí que «continua buscant una entitat bancària» que es faci càrrec de l’operació. En la seva reunió d’ahir, el Govern no va tractar la divisió interna que va provocar en el si de l’ICF el debat sobre els avals.

La setmana passada, Ciutadans va presentar davant la Fiscalia Superior de Catalunya una denúncia per delicte de malversació contra els membres del Govern i de la junta de govern de l’ICF. El president del grup de Ciutadans al Parlament, Carlos Carrizosa, es va referir des de Twitter als dubtes del Tribunal de Comptes sobre els avals. «Els avals del Govern per salvar els condemnats de la malversació són il·legals. Avui ho investiga el Tribunal de Comptes i la Fiscalia ho farà després de la denúncia de Cs. Per més que el separatisme intenti evitar-ho, a Espanya les institucions funcionen i qui la fa la paga», va afirmar.