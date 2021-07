El president de la Generalitat, Pere Aragonès, manté la negativa d’assistir a la Conferència de Presidents convocada pel govern espanyol, malgrat que finalment el lehendakari Íñigo Urkullu ha confirmat que hi anirà. La consellera de la Presidència, la santpedorenca Laura Vilagrà, va insistir ahir que el Govern continua pensant que es tracta d’una trobada «buida de contingut» i que, en canvi, la Comissió Bilateral Estat-Generalitat està «molt més treballada», amb documents concrets, que comencen a redactar-se a nivell tècnic i polític. «No veiem que hi hagi aquest treball de fons en el cas de la Conferència de Presidents i tal com ha dit el president de la Generalitat, sembla més una fotografia que no pas un treball de fons», va afegir des de Menàrguens (Noguera), durant la seva primera visita institucional a les comarques lleidatanes.