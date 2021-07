La presidenta del Parlament, Laura Borràs, ha negat reiteradament la petició de paraula a Ignacio Martín Blanco, diputat de Ciutadans, que demanava intervenir a l’inici del ple per queixar-se del que ha qualificat d’«arenga» de Borràs en favor dels exmembres de la Mesa del Parlament citats pel Tribunal Superior de Justícia de Catalunya. En un to imperatiu, Borràs ha negat a Blanco el dret a intervenir malgrat que ha esmentat un article del reglament per criticar el to de la intervenció de la presidenta. És més, Borràs ha arribat a cridar a l’ordre a Blanco en dues ocasions, pas previ a una eventual expulsió.

La presidenta del Parlament ha iniciat el ple no només citant la resolució de la Junta de Portaveus en defensa de l’expresident del Parlament i de tres membres més de l’anterior taula de la Cambra i en defensa de la «inviolabilitat» del Parlament, sinó que ha afegit comentaris «a títol personal» –com ella mateixa ha descrit posteriorment– afirmant que el Parlament només té com a límit la voluntat popular –obviant la referència als límits legals–. Després d’això, Blanco ha demanat la paraula citant dos articles del Parlament, un d’ells, el 39, té a veure amb les atribucions de la presidència del Parlament, per afirmar que s’havia extralimitat mitjançant una «arenga».

«No estem mantenint un diàleg»

Borràs ha sigut expeditiva: «Escolti’m, no estem mantenint un diàleg», li ha etzibat en diverses ocasions, i ha defensat la seva declaració perquè «ho preveu el reglament». «No he fet cap arenga», ha respost al parlamentari, abans de tallar-li el micròfon al cridar-lo a l’ordre en dues ocasions perquè continuava intervenint des del seu escó, dempeus. La presidenta, a més, ha retret al parlamentari que en la Junta de Portaveus els lletrats li han advertit contra les consideracions que ha fet sobre la falta d’imparcialitat de la presidenta.

El «tall publicitari»

L’incident ha finalitzat quan Borràs ha donat per iniciat el ple. En el debat posterior, el parlamentari dels comuns David Cid ha qualificat el succeït com «el tall publicitari de cada ple del Parlament de la presidenta i del senyor Martín Blanco».