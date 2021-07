El president Aragonès s'ha reunit aquest divendres amb la secretària general adjunta d'ERC, Marta Rovira, a Ginebra. És la primera vegada que el cap de l'executiu i coordinador nacional del partit es retroba amb Rovira des que va ser investit president el passat 21 de maig. Aragonès ha escollit el dia que se celebra la Conferència de Presidents a Salamanca, a la qual ja va avisar que no participaria perquè la considera un espai "més institucional i d'imatge" que "de debat". A través de Twitter, ERC ha defensat que "l'amnistia i l'autodeterminació són el camí per fer possible el retorn de les persones exiliades", en referència a la secretària general adjunta del partit, que resideix a Ginebra des del març del 2018.

Aragonès es va reunir amb l'expresident Carles Puigdemont el passat 18 de juny a Waterloo, on van tractar els reptes de la legislatura i van insistir en la necessitat d'una llei d'amnistia. Pel que fa a la no participació en la Conferència de Presidents, el Govern ha reiterat en nombroses ocasions que prioritza el "tracte bilateral" amb l'Estat i que la trobada d'aquest divendres només servirà per la "foto", opinió que li ha portat crítiques per part del PSC i En Comú Podem, que li recriminen una "política de cadires buides".