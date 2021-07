Els responsables de la productora Aschom SL, Jean-Luc Aschbacher i Crhistian Arson, que van abusar sexualment de 103 nens en situació de desemparament per a dur a terme més de 300 rodatges de pornografia infantil, han estat capturats a França després de fugir de la justícia espanyola i ja han ingressat en una presó catalana. El 2019 es va celebrar un judici contra quatre de les persones de la xarxa de pederàstia que no havien fugit. L’Audiència de Tarragona no va dictar la condemna que havia argumentat la fiscal (una sentència que va corregir desfavorablement per als acusats el Tribunal Suprem) i a més Aschbacher i Arson, els dos principals acusats, i també Youness en Naciri –un jove que va començar sent la seva víctima i va acabar treballant per a ells–, es van fugar. El maig de 2021, França va comunicar que havia localitzat i detingut Aschbacher i Arson a la població de Sieis Forns lei Plaias.