Els Mossos d'Esquadra han detingut una dona de 43 anys que estava agredint el seu net de dos anys al carrer, a Barcelona. Segons ha informat la policia catalana, una trucada al 112 va alertar del comportament de la dona que, en arribar la policia, continuava escridassant i pegant el menor en una terrassa del carrer Muntaner. També va intentar colpejar els agents.

Aquests van procedir a detenir-la per maltractament de menors i atemptat contra els agents de l'autoritat. El menor va ser traslladat a un centre sanitari, tot i que no presentava lesions greus, i posteriorment a dependències policials per localitzar els seus tutors legals.