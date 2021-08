França "es prepara" per posar una tercera dosi de la vacuna contra la covid-19 al setembre. Així ho ha afirmat el seu president, Emmanuel Macron, en un vídeo a xarxes socials, on ha apuntat que "probablement serà necessària". Segons el president de la República, no s'injectarà a tota la població des del principi, sinó que de moment es destinarà a les persones "més fràgils i més grans". Macron també ha assegurat que en la lluita contra el virus "fan falta recordatoris", en referència a noves dosis. "Per això ens preparem, com altres països europeus, per fer aquesta tercera dosi", ha explicat. El president ho ha dit en un vídeo penjat a les seves xarxes socials on respon dubtes relacionats amb la pandèmia.

L'anunci de Macron arriba just l'endemà que l'OMS demanés "una moratòria" d'injeccions de vacunes de reforç fins al final de setembre, per permetre que s'arribi a un 10% d'immunització a tots els països del món. Pocs dies abans Alemanya va anunciar una tercera dosi a la població vulnerable a partir del setembre.