L’empresa Confeccions Serraller d’Avinyó fabrica mascaretes d’ençà que va començar la pandèmia. El negoci dedicat a la roba de la llar i l’hostaleria es va reinventar en un moment en què la provisió de mascaretes s’havia esgotat a les farmàcies. En aquest moment, la venda del producte sanitari encara representa un 10% de la facturació.

El març del 2020 van aturar la producció per fer mascaretes.

La història és totalment accidental. Amb molt poc marge, vam decidir aturar les màquines i dedicar-nos a confeccionar mascaretes. Durant el confinament, l’escenari era complicat, ja que els clients començaven a anul·lar les comandes. Aleshores se’ns va acudir aquesta idea com una solució per mantenir el taller obert i salvar els llocs de treball. Poc després, vam rebre una allau de trucades per sol·licitar aquest producte.

Des d’aleshores, com ha evolucionat la venda de mascaretes?

Ha canviat dràsticament. Amb el pas del temps, l’oferta s’ha multiplicat amb la incorporació de noves empreses i, a més a més, ha arribat gènere de l’estranger més barat amb el qual és difícil competir. Tot plegat ha fet caure la venda del producte. Per sort, els altres articles que produïm es tornen a vendre a un bon ritme.

La línia de producció de mascaretes es mantindrà?

És probable que aquesta peça es quedi un temps més entre nosaltres i, per tant, la demanda existirà. En el nostre cas, servim principalment empreses que sol·liciten comandes força regulars de mascaretes per distribuir entre els seus treballadors. Moltes d’elles s’han mantingut fidels a la nostra mascareta certificada.

Sovint s’ha malparlat de la seguretat de les mascaretes de roba.

De mascaretes de tela n’hi ha moltes i no totes tenen el mateix nivell de seguretat. El teixit amb què les fabriquem està certificat pels laboratoris i estem a l’altura del que demana l’Associació Espanyola de Normalització (UNE), que estableix els requisits que han de complir les mascaretes reutilitzables perquè siguin efectives.