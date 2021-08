Primer vídeo: dos joves treuen el telèfon mòbil dins el camió i comencen a gravar-se a si mateixos. És un vehicle de grans dimensions. Concretament, és un camió de mercaderies i té una zona per a càrrega molt àmplia. On haurien d’anar plàtans, neveres, rentadores o cols van diverses desenes d’homes. Són a l’Iran.

Segon vídeo: l’autor de la primera gravació pren ara imatges del que va veient mentre camina. És la primera llum del dia i les ombres de la vintena de persones que l’acompanyen queden reflectides a terra. El grup camina per un camí de terra que els porta una mica més enllà a territori de Turquia.

Tercer vídeo: el jove de la primera gravació torna a aparèixer a la imatge gravant-se a si mateix. Aquest cop està sol amb quatre amics. Se’ls veu junts negociant amb un taxista el preu per sortir de la ciutat de Van, a la frontera. On van és una incògnita, però sí que se sap d’on venen.

Aquesta és la història d’un jove afganès que va gravar el trajecte que va fer cap a Turquia fa poques setmanes. L’odissea la va penjar a les xarxes socials. Com ell, hi ha diversos milers més que fan exactament el mateix recorregut.

Des de l’Afganistan fins a l’Iran i després Turquia, on durant les últimes setmanes centenars de persones –en la seva immensa majoria afganesos– estan entrant a Turquia diàriament. Molts volen quedar-se a territori turc. Altres prefereixen anar més enllà i avançar cap a Europa.

«Està passant tot tan ràpid que és impossible saber què és el que passa a la frontera exactament i quanta gent passa. Sí que sabem que estan arribant moltíssimes persones i que la gran majoria volen continuar cap a Grècia, així que els que vivim a Turquia els perdem una mica la pista», explica Edris, un afganès que va arribar fa diversos anys a Istanbul i va decidir quedar-se.

Zones rurals

Si abans la majoria de refugiats i migrants que intentaven arribar a Turquia i després a Europa eren sirians i iraquians, ara els més nombrosos són, de llarg, els afganesos, que han vist com el conflicte al seu país ha anat empitjorant des que els Estats Units van començar el replegament de tropes del país centreasiàtic. La retirada de les tropes nord-americanes ha creat un buit en bona part del territori que els talibans, gihadistes que van controlar el país els 90, estan omplint amb rapidesa.

L’avanç dels talibans abasta cada vegada més territori, el que està provocant un èxode massiu de civils des de les zones rurals a les ciutats del país, encara sota control del Govern. Més de 300.000 persones han iniciat aquest camí, segons les Nacions Unides.

Molts d’ells, però, no se senten segurs tampoc a les ciutats. Creuen a més que aviat caurà el Govern de Kabul i que els talibans prendran el control total del país.

«El perfil de gent que sortia abans de l’Afganistan i els que surten ara ha canviat molt. Abans majoritàriament els que escapaven eren els membres de la minoria xiïta, que eren atacats pels talibans i per Estat Islàmic. Ara la gent que arriba a Turquia són metges, funcionaris, professors... gent que vivia a les ciutats a les quals els talibans s’acosten i que temen les represàlies quan les conquereixin», assegura Edris.

No només ells reben represàlies dels extremistes. Per als talibans, fumar, tenir barba i tatuatges està prohibit, com també ho és que un home i una dona es trobin en públic o en privat si no són marit i dona o pare i filla. A les noies joves, a part d’imposar-los el burca -la peça que els cobreix tot el cos, del cap als peus- els talibans els obliguen a casar-se amb els soldats insurgents. Negar-se no és una opció.

Turquia està enmig d’aquest flux, com ja va passar el 2015 amb la crisi de refugiats de Síria, i està prenent mesures similars. El 2016, el Govern del president turc, Recep Tayyip Erdogan, va construir un mur al llarg de tota la frontera amb Síria per evitar que ningú hi entrés. El mateix s’ha començat a fer ara amb la frontera amb l’Iran.

«Creiem que haurem acabat la construcció de 64 quilòmetres de mur per a finals d’aquest any. Tindrà 295 quilòmetres de llarg», va explicar Mehmet Emin Bilmez, governador de la província de Van, a la frontera amb l’Iran. Però mentre Turquia aixeca murs, els talibans segueixen avançant.