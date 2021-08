El sindicat SATSE ha presentat un recurs contra la nota interna del Departament de Salut de la Generalitat que obria la porta al personal auxiliar d’infermeria perquè pogués vacunar contra la covid-19. Considera que aquesta mesura només vol ajudar els proveïdors dels serveis sanitaris a «abaratir costos» retallant qualitat assistencial. El sindicat ha informat que ha recorregut l’acte per ser «nul de ple dret», ja que considera que contravé normes de rang superior com són l’Estatut Marc i l’Estatut de personal sanitari no facultatiu. En aquest sentit, ha demanat la suspensió immediata dels efectes de la instrucció perquè posar-la en pràctica suposaria «un greu i irreparable mal a la salut pública».

El sindicat ha considerat que la Direcció de Professionals no té potestat per a ampliar les competències i habilitar legalment personal amb una titulació que «no empara» que facin activitat assistencial professional de les infermeres. Ha afegit que es tracta d’una resolució arbitrària, contradictòria amb el dret i ha afegit que així ho mostra la falta dels tràmits essencials de qualsevol mena de procediment, la falta de competència de l’òrgan que ha dictat l’acte administratiu i el propi contingut de la nota.

Per tot això, SATSE ha demanat la suspensió immediata dels efectes de la instrucció. Ha considerat que tot i que Salut hagi dit que no ho vol aplicar immediatament, mentre la instrucció estigui vigent hi ha la possibilitat que així sigui.

Per al sindicat, s’estaria davant d’un «delicte d’intrusisme professional». Per últim, ha valorat que a més de ser una «temeritat», és innecessari, ja que hi ha infermeres habilitades per vacunar que s’han presentat voluntaris i encara no han estat cridats.