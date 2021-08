El Defensor del Poble, Francisco Fernández Marugán, ha demanat al Ministeri de Sanitat que faciliti l’obtenció del passaport covid a diagnosticats amb test d’antígens o serològic en lloc de PCR. En un comunicat, el Defensor del Poble explica que ha rebut «un nombre elevat de queixes sobre incidències sobre el certificat covid digital de la UE que emeten les autoritats espanyoles». Les queixes plantegen dues situacions: que només es pugui acreditar que s’ha passat la malaltia amb una PCR i que no s’indiqui clarament que vacunats amb una dosi que ja han passat la malaltia tenen la pauta completa.

Diversos viatgers que han passat la malaltia han denunciat els últims dies a les xarxes socials que se’ls ha exigit una prova negativa per viatjar pel fet que el certificat digital posa que només han rebut una dosi. Fernández Marugán demana «que el certificat expressi clarament que el portador ha rebut un cicle complet de vacunació en els casos en què s’ha passat la malaltia i només s’ha rebut una dosi i en els casos de pauta mixta d’Astrazeneca i Pfizer».

Sobre les persones que no poden acreditar haver passat la malaltia perquè no se’ls va fer PCR, el Defensor del Poble demana que es promogui al si de la UE que es pugui demostrar «amb qualsevol dels mitjans diagnòstics vàlids i acceptats per la comunitat científica».