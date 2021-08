El promotor del cicle de concerts ‘Toledo Alive’ ha retirat un cartell de Zahara en què apareix vestida com la Verge amb un nen als braços i una banda en què es pot llegir «puta» –substantiu que dona nom a l’últim disc de l’artista–, després que Vox ho hagi exigit i l’Ajuntament de Toledo –en mans del PSOE– li hagi traslladat el malestar de «diversos ciutadans i col·lectius».

L’ajuntament ha explicat en un comunicat que ni ha participat en la contractació dels artistes que componen la proposta ni tampoc en l’edició del cartell promocional i que, en el moment que ha tingut constància que el cartell «podia ferir diferents sensibilitats», l’hi ha traslladat al promotor.

El promotor ha optat per retirar la imatge i substituir la promoció per una altra que inclou els noms dels artistes i la data de celebració dels concerts.

L’ajuntament ha manifestat el seu «ple respecte i comprensió» a totes les persones que s’han pogut sentir ofeses per la difusió del promocional, mentre ha assenyalat que es tracta d’«un exercici de llibertat d’expressió de l’artista». També ha demanat que no «s’alimenti més polèmica ni es relacioni de forma interessada aquest cartell amb la fira en honor a la Verge del Sagrari, de la qual aquesta iniciativa no té res a veure», ja que ‘Toledo Alive’ és un format que es porta a terme a més de 100 ciutats d’Espanya i inclou una vintena d’artistes referents del panorama nacional.

«Ofensa extrema a la imatge de la Verge»

Abans de la retirada del cartell, Vox havia exigit a l’alcaldessa de Toledo, Milagros Tolón, que el retirés per considerar-lo una «ofensa extrema a la imatge de la Verge» i «una nova provocació intolerable de l’ajuntament, que ha permès que s’ataqui la llibertat religiosa de la majoria dels toledans».

La portaveu de Vox al consistori toledà, María dels Ángeles Ramos, ha denunciat el «suport» de l’ajuntament a l’artista i ha considerat una «incongruència» que tant Tolón com el president de Castella-la Manxa, Emiliano García-Page, vagin aquest diumenge a la missa de la Verge del Sagrari alhora que «patrocinen atacs als toledans catòlics», que per a Vox demostra que és «l’esquerra més totalitària, sectària i rància».

«Atac de la santa inquisició»

Per la seva banda, el portaveu parlamentari d’Unides Podem, Pablo Echenique, ha mostrat el seu suport amb una «abraçada molt forta», a través de les xarxes socials, a Zahara i ha demanat que «aprofitem tots i totes aquest atac de la santa inquisició per escoltar i difondre la seva música».

Segons Echenique, «el més terrible no és que Vox assenyali Zahara pel mateix que els gihadistes van atemptar contra ‘Charlie Hebdo’, si no que hi hagi delictes medievals contra la llibertat d’expressió al Codi Penal i jutges disposats a interpretar-los en el sentit més ultra».