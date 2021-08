Agents de la Guàrdia Civil, la Policia Nacional i la NOA sueca han desarticulat una xarxa de narcotraficants suecs i polonesos que operava a diversos països europeus, principalment a Espanya. Hi ha hagut 71 detinguts. Segons la policia, la investigació va començar el 2018 i es va identificar alguns dels criminals a les províncies de Barcelona i Màlaga. Durant tota l’operació, es van intervenir 1.700 kg d’haixix, 500 kg de marihuana, 55.000 unitats d’un fàrmac opiaci fet servir com a substitut de l’heroïna, 5 kg de cocaïna i 23 kg d’amfetamina. També es van confiscar diverses armes, com dos subfusells, un fusell Kalàixnikov AK-47, vuit armes curtes, una granada de mà, cinc pistoles d’aire comprimit i 400 cartutxos.

A més, es van intervenir 592.000 euros en efectiu, 1.850.000 euros en comptes bancaris i bitcoins per valor de 15.000 euros. També es van bloquejar 64 immobles per valor de més de 14 milions d’euros, 30 vehicles, es van comissar 3 embarcacions, 15 rellotges de luxe, 30 obres d’art i diversos equips informàtics. Els individus estaven directament relacionats amb diversos grups criminals suecs que es disputen el control de la distribució d’estupefaents a Estocolm i a Göteborg, i que han causat la mort d’unes 50 persones a l’any per venjances.