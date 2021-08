Carrefour ha procedit a retirar més de 80 lots de 29 tipus diferents de gelat de la seva marca blanca a causa de la «possible presència de traces d’òxid d’etilè».

La llista completa dels productes afectats ha sigut difosa a través de la seva pàgina web després de comprovar que en la seva elaboració es va utilitzar un ingredient, l’estabilitzant E410, del qual s’han detectat diverses partides contaminades amb l’esmentada substància.

La cadena de supermercats no especifica en el seu comunicat la identitat del fabricant. De moment, a Espanya, tant Mars com Froneri (propietat de Nestlé) també han informat públicament de la retirada de lots dels seus gelats.

«No presenta un risc immediat per a la salut»

Els responsables de Carrefour han recalcat que la quantitat d’òxid d’etilè present en alguns dels seus lots de gelats de marca blanca «és molt baixa», per la qual cosa han garantit que «no presenta un risc immediat per a la salut». «El risc vinculat a l’òxid d’etilè s’associa a un efecte acumulatiu de grans quantitats durant un temps prolongat. Per tant, les persones que hagin consumit lots potencialment afectats no requereixen cap mesura addicional», han assenyalat.

Entre les referències retirades hi ha des de gelats de pal fins a terrines, cons o pastissos, i de diferents sabors.

Petició de Facua

L’organització de consumidors Facua s’ha fet ressò aquest dimarts en un comunicat de la publicació d’aquesta llista per part de Carrefour, a qui ja ha sol·licitat que reveli «qui és el fabricant dels gelats afectats», tot i que de moment no ha obtingut resposta.

L’associació ha criticat que l’Agència Espanyola de Seguretat Alimentària i Nutrició (AESAN, adscrita al Ministeri de Consum) porti des de finals de juliol «sense actualitzar» el llistat en la seva pàgina web, on només apareix un enllaç a la web de Mars i a la de Nestlé amb la seva relació de productes objecte de retirada per presència d’òxid d’etilè.

En el cas d’aquesta última, ha lamentat que no es faciliti la llista de gelats contaminats, sinó un cercador per introduir números de lots i conèixer si estarien afectats.

L’AESAN va emetre una primera alerta a finals de juny per la presència d’òxid d’etilè en algunes partides de l’additiu E410 (un estabilitzant també anomenat goma de garrofer o garrofí), utilitzat en la fabricació de gelats i en altres productes alimentaris.

Alerta a escala europea

L'agència va va advertir que es tractava d’una alerta a escala europea i que implicava la retirada de la venda dels productes afectats. El passat 16 de juliol va actualitzar aquesta informació per puntualitzar que la Comissió Europea va decidir declarar com a «no segurs ni aptes per al seu consum» tots els productes elaborats amb el E410 contaminat per òxid d’etilè, ja que «no es pot definir un nivell segur d’exposició per a la població».

Sis dies més tard va precisar, no obstant, que els nivells d’òxid d’etilè als aliments «són molt baixos i estan per sota del límit legal de 0,02 mg/kg», per la qual cosa «es pot descartar l’existència d’un risc agut» per la seva ingesta. També va revelar que no tots els lots del E410 estaven contaminats, per la qual cosa «els productes que són al mercat són segurs i compleixen la legislació vigent».

Aquesta és la llista completa dels productes afectats: