La cap de Medicina Preventiva i Epidemiologia de l’Hospital Vall d’Hebron de Barcelona, Magda Campins, es va mostrar ahir preocupada per l’alentiment en el ritme de vacunació contra la covid, i va demanar tenir «més consciència del risc».

En una entrevista a Catalunya Ràdio recollida per Europa Press, Campins va dir que ara es vacuna a menys de la meitat de velocitat que al juny, i té la sensació de «dues realitats diferents», entre qui ha prioritzat les vacances i la pressió assistencial als hospitals, que si bé ha disminuït, segueix afectant els pacients covid i els que requereixen altres intervencions urgents. Campins també va afirmar estar «angoixada» pels botellots i aglomeracions en poblacions de platja i festes majors com la de Gràcia, a Barcelona: «Em preocupa moltíssim, demanaria un sentit de solidaritat i responsabilitat a sectors de la població que no fan cas de les restriccions ni de la distància, que van sense mascareta quan no tenen distància. Em fa pena i m’angoixa», va dir.