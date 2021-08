Els Mossos d’Esquadra investiguen el furt d’objectes personals a 23 persones que es van presentar a una suposada entrevista de feina col·lectiva en un centre de ‘coworking’ de Mataró. Un cop van tenir reunits tots els candidats, els falsos entrevistadors els van fer deixar els objectes persones en una sala mentre els feien passar a una altra on havien d’omplir un formulari amb tota la informació requerida.

Passada una estona, en veure que els entrevistadors no tornaven, els candidats van anar a la recepció, on van comprovar que els havien sostret les pertinences, bàsicament mòbils i joies. Els lladres tampoc van pagar l’espai llogat al centre de ‘coworking’, on van donar dades falses.

Els suposats entrevistadors llogaven l’espai en un centre de negocis per generar un entorn de confiança i s’aprofitaven de la necessitat de la gent per poder accedir a un lloc de treball ben remunerat.

La investigació es va iniciar l'11 d'agost en tenir coneixement del primer robatori i fins ara ja hi ha 14 denúncies de furt. La investigació continua oberta per tal de localitzar els autors i no es descarta que hi pugui haver més víctimes.