Els talibans han avisat els països occidentals que "reaccionaran" si les seves tropes no abandonen el país el 31 d'agost, coincidint amb la data límit de l'actual operació d'evacuació. "És una línia vermella. El president Biden va anunciar que el 31 d'agost retirarien totes les seves forces militars. Si ho allarguen, voldrà dir que es manté l'ocupació quan no fa falta", ha assegurat el portaveu dels talibans, Suhail Shaheen, en una entrevista amb Sky News. El primer ministre britànic, Boris Johnson, ha convocat una reunió del G-7 per dimarts precisament per debatre, entre d'altres coses, l'opció d'allargar la presència occidental a Kabul fins a completar les evacuacions.

"Si els Estats Units o el Regne Unit volen més temps per seguir amb les evacuacions, la resposta és 'no'. O hi haurà conseqüències", ha advertit Shaheen en la conversa amb la televisió britànica, feta des de Doha.

També en declaracions a Sky News, el ministre de Defensa britànic, Ben Wallace, ha admès que Johnson intentarà convèncer Joe Biden durant la reunió del G-7 "de la possibilitat d'allargar" la data límit per sortir de l'Afganistan.

"És molt important que la gent entengui que els Estats Units tenen unes 6.000 persones a l'aeroport de Kabul i que, quan marxin, les retiraran, i nosaltres també haurem de marxar", ha dit Wallace.

"No crec que hi hagi cap opció de seguir a l'Afganistan més que els Estats Units. Si el seu calendari s'allarga un dia o dos, tindrem un dia o dos més per evacuar", ha afegit.

També el govern espanyol ha admès que les operacions d'evacuació que està fent a l'Afganistan s'aturaran tan bon punt els Estats Units es repleguin. "Mentre els EUA estiguin allà protegint l'aeroport, amb els altres països que encara hi tenen tropes, nosaltres seguirem. Però en el moment en què ells decideixin que això s'acaba, no tindrem més remei que evacuar també nosaltres", va afirmar diumenge el cap de l'estat major de la Defensa (JEMAD), Teodoro López Calderón.