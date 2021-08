En comparació a un mes i mig enrere, en què la situació només feia que empitjorar i el mapa de Catalunya cada dia era més fosc (d’acord amb els colors corresponents al risc més alt de contagi), les darreres dades han generat just el contrari i el mapa s’han anat aclarint dia rere dia. En el darrer balanç hi ha hagut una millora substancial a les comarques del Berguedà i de la Cerdanya. La primera ha passat d’un risc de rebrot alt (248) a un de moderat/alt (89), igual que la Cerdanya (de 222 a 86). També ha passat a tenir un risc moderat/alt el Moianès (de 192 a 84). Les tres venien de tenir un risc alt i, d’abans, molt alt.

A la resta de comarques de casa nostra el risc de rebrot també ha reculat. Al Bages, ha passat de 420 (la setmana del 5 a l’11 d’agost) a 225 (la setmana del 12 al 18 d’agost). Ha baixat d’un risc molta alt a un risc alt. La setmana del 29 de juliol al 4 d’agost va arribar a ser de 558. A l’Alt Urgell ha pujat una mica (de 171 a 183) i es manté en un risc alt. De totes maneres, caldrà estar a l’aguait perquè, en aquest cas, el que ha augmentat de manera significativa és la velocitat de contagi (Rt), que ha passat de 0,42 a 1,01. Se situa per sobre de la mitjana catalana, que és de 0,81 (i de 234 pel que fa al risc de rebrot). La velocitat de contagi també està per sobre de la catalana per molt poc al Solsonès, amb 0,83, que venia d’estar a 1,39; a l’Anoia, és de 0,96 (estava a 0,90), i a la Cerdanya, de 0,88, tot i que venia d’estar a 1,08. En la resta, està per sota. És de 0,54 al Berguedà (on estava a 1), de 0,70 al Bages i de 0,64 al Moianès.

2.403 morts acumulats

D’ençà que va començar la pandèmia, a les nostres comarques s’han comptabilitzat 786 morts al Bages, 632 a l’Anoia, 201 al Berguedà, 48 al Moianès, 38 al Solsonès, 33 a l’Alt Urgell i 26 a la Cerdanya. A la regió sanitària de la Catalunya central, també des de l’inici de la pandèmia, el març del 2020, hi han mort 2.403 persones.

A nivell de tot Catalunya, el Berguedà, la Cerdanya i el Moianès són les comarques que tenen la millor situació pel que fa al risc de rebrot, llevat del Pallars Jussà i l’Alta Ribagorça, on aquest risc és moderat i baix, respectivament.

La regió sanitària de la Catalunya central tenia en el darrer balanç un total de 60.831 casos acumulats confirmats per PCR i test d’antígens (TA), 76 més que en l’anterior recompte. La xifra s’eleva a 65.990, si es tenen en compte totes les proves. Actualment, en aquesta regió hi ha 73 pacients ingressats per la covid.