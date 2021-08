Més de 4,7 milions de persones han passat el coronavirus a Espanya l’últim any i mig, i s’estima que entre un 10% i un 20% tenen seqüeles a llarg termini derivades de la malaltia. Aquestes seqüeles formen part de la coneguda com a covid persistent, un mal que ja ha estat reconegut com a malaltia i que, en molts casos, impedeix poder tornar a fer una vida normal, segons expliquen experts en dret laboral de Fidelitis.

Responsables de la companyia d’advocats denuncien que l’Administració Pública està donant d’alta la major part de malalts de covid persistent sense concedir-los cap mena de pensió per incapacitat laboral en finalitzar el període màxim d’incapacitat laboral temporal. Els advocats de Fidelitis consideren que tenir covid persistent pot ser motiu de reconeixement d’una incapacitat laboral.

Entre els símptomes que provoca la covid persistent hi ha la fatiga crònica, la fibrosi pulmonar, la miocarditis o problemes articulars i musculars. També s’ha observat que les persones que la pateixen poden presentar depressió, confusió, pèrdua de memòria o dificultat per parlar o escriure. En molts casos, aquest malalties es converteixen en cròniques, ja que no existeixen tractaments específics per tractar-les.