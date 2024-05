Una pluja de peixos inusual sorprèn els habitants d'una ciutat de l'Iran

Una inusual "pluja" de peixos va sorprendre aquest cap de setmana els habitants iranians de la ciutat de Yasuj, província de Boyer-Ahmad.

A les xarxes socials es va viralitzar un vídeo en què es pot observar dotzenes de peixos caient des del cel sobre una carretera mentre els cotxes circulaven.

L'estrany fenomen podria ser causat per una tromba marina al Golf Pèrsic que va sostreure els peixos del mar. Sostinguts per fortes ràfegues de vent ascendent, van romandre als núvols durant diversos minuts abans de ser llançats sobre la zona poblada de l'Iran.

Encara que inusual, les "pluges de peixos" són un fenomen meteorològic real que succeeix de tant en tant, i que ha estat documentat a diverses parts del món. Si bé no hi ha una explicació única i definitiva per a aquest fenomen, hi ha diverses teories que intenten explicar-ne l'origen.

Trombes marines: també conegudes com a tornados d'aigua , són columnes d'aire giratòries que es formen sobre cossos d'aigua. De vegades, poden succionar peixos i altres animals aquàtics, transportant-los a grans altures i dipositant-los a terra ferma quan es dissipen.

també conegudes com a , són columnes d'aire giratòries que es formen sobre cossos d'aigua. De vegades, i altres animals aquàtics, transportant-los a grans altures i dipositant-los a terra ferma quan es dissipen. Corrents d'aire ascendent: generats per tempestes o per altres fenòmens meteorològics, poden elevar els peixos des dels cossos d'aigua fins als núvols, deixant-los caure posteriorment com a pluja.

generats per o per altres fenòmens meteorològics, poden elevar els peixos des dels cossos d'aigua fins als núvols, deixant-los caure posteriorment com a pluja. Activitat sísmica: poden agitar els cossos d'aigua , provocant que els peixos saltin o siguin expulsats cap a la superfície, caient posteriorment com a pluja.

poden , provocant que els peixos saltin o siguin expulsats cap a la superfície, caient posteriorment com a pluja. Factors ambientals: en alguns casos, les pluges de peixos podrien estar relacionades amb factors ambientals, com l'escassetat d'oxigen o la contaminació als cossos d'aigua, cosa que obliga els peixos a sortir a la superfície buscant aire o fugint de condicions hostils.

Les pluges de peixos, granotes i gripaus són un fenomen natural provocat pel pas de remolins o trombes que aspiren l'aigua i les bestioles que s'hi troben, llançant-los a quilòmetres de distància. Han caigut fins i tot recoberts de gel en haver assolit cotes elevades del núvol tempestuós. El 1892, a Birmingham, van ploure gripaus blancs, i a Buenos Aires, el 1952, van caure milers de granotes congelades. El 1896, Essen (Alemanya) va quedar afectada per una pluja de carpes congelades. A Maryland, el juliol del 1969, van caure centenars d'ànecs morts després d'una violenta tempesta.

A Espanya, a Frías de Albarracín (Terol), el 1988, durant una tempesta van caure també milers de granotes, que van estar deambulant diversos dies. I el 20 de maig de l'any passat també va caure un xàfec de granotetes a Elgoibar.