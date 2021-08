L’exvicecanceller d’Àustria i gran figura ultranacionalista Heinz-Christian Strache, amb passat neonazi, ha sigut condemnat aquest divendres a 15 mesos de presó suspesa, que complirà sota règim de llibertat condicional, després de ser considerat culpable d’un delicte de suborn per un tribunal regional de Viena en un veredicte que encara no és legalment vinculant.

La jutge Claudia Moravec-Loidolt, no obstant, va arribar a la conclusió que Strache va cometre delicte de suborn a l’acceptar una donació de 10.000 euros del propietari d’una clínica privada i amic seu, Walter Grubmueller, que en realitat era un incentiu econòmic per canviar una llei sobre costos mèdics. Aquest canvi de normativa va permetre a la clínica entregar un full de despeses per tractament mèdic a la Seguretat Social d’Àustria al llarg d’un procés durant el qual Strache era president de l’ultradretà Partit de la Llibertat, informa la cadena austríaca ORF.

Tant Strache com Grubmueller han rebutjat les acusacions. «Amb la millor voluntat del món, no hi veig cap responsabilitat penal», ha manifestat després de conèixer la sentència el germà i defensor de Grubmueller, Helmut.

L’advocat defensor de Strache, Johann Pauer, va declarar en el seu argument final que les suposicions de la fiscalia eren «completament errònies» i una represàlia contra el seu client.

Més corrupció

L’assumpte també ha estat sota el focus d’una comissió d’investigació parlamentària que s’ocupa d’aclarir el que a Àustria es coneix com l’‘Eivissa affair’ o ‘Eivissagate’, un escàndol de corrupció detectat al si de la coalició governamental dels conservadors del canceller, Sebastian Kurz, i el Partit de la Llibertat de Strache. El polític d’extrema dreta no ha proporcionat gaire informació a la comissió en qüestió.

Les autoritats austríaques han estat investigant si Strache ha violat alguna llei des que es va fer públic un vídeo gravat a Eivissa el maig de 2019. Al vídeo, gravat en secret, Strache parla amb una dona que es fa passar per una rica donant russa sobre acords per guanyar influència en els mitjans i la infraestructura austríacs. La coalició governamental va col·lapsar quan el vídeo es va publicar i va suposar el final de la carrera política de Strache.