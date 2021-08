El jutjat del contenciós administratiu número 6 de Barcelona va autoritzar dimecres per via d’urgència l’aplicació d’ozonoteràpia indicada per una doctora a un pacient greu de covid-19. La interlocutòria ho justifica perquè «el pacient està sedat i intubat, amb la vida en perill i amb un pronòstic força negatiu després que els altres tractaments aplicats no hagin donat bons resultats». El text sosté que la mesura no perjudica els interessos generals ni de tercers i en canvi apunta que hi ha la «possibilitat» de curació del pacient, i sosté que «se sabrà en aplicar-li la teràpia d’ozó».

La interlocutòria apunta que l’advocat del pacient va aportar «informes i estudis mèdics que sostenen que l’ozonoteràpia és una alternativa viable per intentar salvar la vida al pacient». Segons la documentació, «la teràpia d’ozó s’aplica en altres hospitals d’Espanya, i en altres països, i dona molt bons resultats en pacients de gravetat».

El Consell de Col·legis de Metges de Catalunya i l’Acadèmia de Ciències Mèdiques i de la Salut de Catalunya i Balears critiquen l’autorització judicial de tractament amb ozonoteràpia a un pacient infectat per covid. La mesura, afirmen, és contrària als protocols, a les recomanacions terapèutiques i a la legislació en relació amb l’ús compassiu de tractaments amb medicaments. Els professionals reclamen un diàleg «serè, rigorós i constructiu» i s’ofereixen als òrgans judicials per «millorar la seguretat jurídica dels professionals» i per «vetllar pel màxim respecte als drets de les persones». El jutjat de Barcelona que va autoritzar el tractament es justifica perquè «els altres tractaments no han funcionat».

En un cas similar a Castelló, el jutjat ha aixecat la mesura cautelaríssima que permetia a un pacient amb covid rebre un tractament amb ozó des del 13 d’agost. A partir de l’1 de setembre entrarà en vigor la mesura i el pacient ja no el podrà rebre.