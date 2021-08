El president de la Generalitat, Pere Aragonès, ha descartat reobrir l’oci nocturn en les pròximes setmanes més enllà de la 1:30 de la matinada abans de l'inici del curs escolar.

Segons ha argumentat Aragonès, això no tindrà lloc fins que s’estabilitzi la situació hospitalària per evitar una «desescalada ràpida» que propiciï la sisena onada de covid-19 a Catalunya.«Ens ha passat cinc vegades, volem que ens en passi una sisena, amb una desescalada ràpida? Hem d’intentar, com a mínim, no cometre els mateixos errors», ha dit en una entrevista a TV3.

Després de l’aixecament del toc de queda, els botellots nocturns a Catalunya s’han multiplicat, sobretot els cap de setmana, i les patronals de l’oci nocturn han redoblat les seves exigències per reobrir discoteques i locals musicals més enllà de les 00.30 hores.

Malgrat comprendre l’«angoixa» que pateixen els treballadors i empresaris del sector, Aragonès ha rebutjat aquesta opció perquè «està molt clar el que ha passat en les anteriors onades».Abans de reobrir els locals d’oci nocturn, ha remarcat, s’ha d’«estabilitzar bé» la situació epidemiològica i «descongestionar l’àmbit assistencial i sanitari».

El president català ha rebutjat opinar sobre quan podria arribar la reobertura de bars musicals i discoteques, tot i que sí que ha apuntat que primer s’ha de «superar l’inici del curs escolar».