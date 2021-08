La sala contenciosa administrativa de l’Audiència Nacional seguirà endavant, en contra del criteri del Ministeri de l’Interior, amb la investigació sobre el retorn al Marroc de menors no acompanyats que van entrar a Ceuta de manera irregular el maig passat.

En un decret signat ahir, al qual va tenir accés Europa Press, el lletrat de l’administració de Justícia va assegurar que després d’examinar l’expedient administratiu aportat per Interior divendres passat, «i no com que no s’aprecien motius en què pugui fonamentar-se la inadmissió del procediment», considera que ara «han de prosseguir-se les actuacions».

Així, va desestimar la petició del Ministeri d’inadmetre el recurs presentat per l’Associació Xarxa Espanyola d’Immigració i Ajuda al Refugiat, malgrat que encara queda pendent que la sala resolgui el fons de les al·legacions d’Interior.

Al decret, el Lletrat de l’Administració de Justícia va donar un termini de vuit dies a l’associació per formalitzar la demanda. En un comunicat, l’ONG va assegurar que, a més, l’ampliarà per demanar «identificar el personal que va confeccionar l’ordre original de 10 d’agost del 2021» des de la Secretaria d’Estat de Seguretat i que «s’aclareixi qui va consentir i va promoure des del Ministeri tot el procés».

En la seva última resposta a l’Audiència Nacional, el departament dirigit per Fernando Grande-Marlaska va insistir que aquest Ministeri «no és competent» en la tramitació i resolució dels expedients relatius al retorn al Marroc i reagrupació familiar dels menors que van entrar a Ceuta de manera irregular al maig.