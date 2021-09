L’Afganistan va començar el dia ahir per primera vegada en gairebé dues dècades sense la presència de les tropes dels Estats Units al seu territori, una nova etapa per al país sota un règim talibà que avança en la formació d’un govern regit per la xaria o llei islàmica, mentre continuen les amenaces terroristes.

L’últim avió estatunidenc va partir abans de la mitjanit de dilluns a dimarts de l’aeroport de Kabul, de manera que v a completar el procés de retirada de les forces estrangeres després de vint anys d’ocupació al país, i desfermant l’eufòria dels talibans, que van festejar aquest moment històric amb trets a l’aire.

«A mitjanit de l’Afganistan, l’últim grup de soldats estatunidencs va sortir de l’aeroport de Kabul. Es va completar així la retirada de les forces estatunidenques i el nostre país i els afganesos han aconseguit la seva plena independència», va afirmar a Efe un dels principals portaveus dels talibans, Qari Yusuf Ahmadi.

Tant la capital com la majoria de les principals ciutats del país van ser testimonis de massius trets a l’aire, que es van prolongar gairebé una hora, i van crear escenes de pànic entre la població.

El Departament de Defensa dels Estats Units va aclarir ahir que els equips que han quedat abandonats a Kabul després del replegament definitiu de tropes està «inutilitzat», després que els mitjans locals hagin difós imatges dels talibans entrant a l’aeroport i fins i tot a bord d’aeronaus nord-americanes. «Poden inspeccionar tot el que vulguin. Poden mirar-ho, però no poden fer que voli», va explicar en declaracions a la CNN el portaveu del Pentàgon, John Kirby, davant les imatges que arribaven des d’alguns dels hangars ja deserts de militars en l’Aeroport Internacional Hamid Karzai.

Així, va assenyalar que tant els equips aeris com terrestres han quedat «inutilitzats», a excepció de camions i elevadors que van ser necessaris per mantenir l’aeroport operatiu fins justs abans de completar l’evacuació.