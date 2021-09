El papa Francesc va assegurar ahir que si Espanya no està «totalment reconciliada amb la seva història» cal entrar en un procés de diàleg evitant les ideologies. En una entrevista a la COPE, el pontífex va apuntar que qualsevol govern, sigui del signe que sigui, s’ha de fer càrrec de la reconciliació. El Papa va apuntar que el procés de reconciliació amb la pròpia història no significa haver de «claudicar» dels posicionaments de cadascú i va alertae que sense una reconciliació bàsica dels pobles no es podrà aconseguir la veritable unitat nacional de l’Estat. També va destacar que els governs han de treballar per fer avançar la història en un país com a «germans i no com a enemics».

Durant l’entrevista a la COPE, el papa Francesc va recordar que a Europa hi ha hagut casos d’independència, com Kosovo, «fets històrics caracteritzats per particularitats». «El cas d’Espanya són els espanyols qui l’han de jutjar, però per a mi el més clau en qualsevol país amb aquests problemes és preguntar-me si s’han reconciliat amb la pròpia història», va destacar.

«No sé si Espanya està totalment reconciliada, i si no ho està ha de fer el pas a la reconciliació amb la pròpia història, que no vol dir claudicar del posicionament propi sinó entrar en un procés de diàleg i reconciliació», va manifestar. «Les ideologies són les que impedeixen qualsevol procés de reconciliació i el destrueixen», va afirmar.

Per altra banda, en el vídeo transmès per l’oficina de premsa de la Santa Seu que inclou cada mes les seves intencions d’oració, per a aquest mes de setembre el Papa insta els catòlics a resar perquè es faci possible «un estil de vida més sobri i ecosostenible» a partir decisions «valentes», com ara canviar la manera de desplaçar-se o l’ús que es fa de l’aigua. «Resem perquè tots prenguem les decisions valentes, les decisions necessàries per a una vida més sòbria i ecosostenible, inspirant-nos pels joves ja que estan compromesos amb aquest canvi. I no són ximples, perquè estan compromesos amb el futur d’ells. Per això volen canviar el que ells heretaran en un temps en què ja nosaltres no hi serem», diu el Papa.

El Papa elogia tots els joves que «tenen valor d’emprendre projectes de millora ambiental i millora social, ja que ambdues van plegats». Així, convida els adults a aprendre «molt» d’ells, perquè –segons assenyala– «en tot el que té a veure amb la cura del planeta, els joves estan a l’avantguarda».

El Papa tambéva anima els adults a aprofitar l’exemple dels joves: «Reflexionem, especialment en aquests moments de crisis, de crisi sanitària, de crisi social, de crisi ambiental, reflexionem sobre el nostre estil de vida».

Per a Francesc, es tracta de fer petits canvis en la vida quotidiana com «la manera d’alimentar-nos, de consumir, de desplaçar-nos o l’ús que fem de l’aigua, de l’energia i dels plàstics, i de tants béns materials» que són sovint «perjudicials per a la Terra». «Triem canviar! Avancem amb els joves cap a estils de vida més senzills i respectuosos del medi ambient», demana el Papa.