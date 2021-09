La Coordinadora de Familiars de Residències 5+1 denunciarà davant la fiscalia les mesures restrictives als geriàtrics en vigor des del 31 d’agost dictades per la Generalitat perquè obliguen a confinar ancians sans vacunats que siguin contactes de positius i permet no obstant això treballar als empleats no vacunats que siguin també contactes de positius.

La coordinadora ha denunciat que «són mesures tramposes perquè aparentment relaxen les mesures a les residències però, en realitat, només ho fan en aquells aspectes que comporten una despesa econòmica per a l’administració i més feina a les empreses gestores, alhora que n’imposen d’altres que suposaran més aïllament i sofriment als residents».

La plataforma denuncia que el pla de contenció de la covid a les residències estableix que els treballadors, estiguin o no vacunats, que siguin contacte estret d’un positiu, continuaran treballant mentre les proves de la covid-19 vagin sortint negatives. Els familiars consideren un greuge que, en canvi, per als residents, estableix que els que hagin estat contactes estrets, malgrat estar vacunats, se’ls traslladarà a la zona groga i no podran rebre visites dels familiars ni fer sortides a l’exterior durant 14 dies. Els familiars denuncien que hi ha treballadors de residències que no s’han vacunat i tenen «un contacte directe amb els residents, els aixequen, els fan la higiene personal, els van a veure, els donen el menjar..., per tant el risc que puguin contagiar els residents és molt alt». «Això és jugar a la ruleta russa amb els residents», denuncia, i troba paradoxal que, «per contra, s’aïlla els residents vacunats sans que no són positius durant 14 dies, canviant-los de la seva habitació a una altra planta, amb la desorientació i angoixa que això els suposa».