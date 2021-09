El vicepresident de la Generalitat, Jordi Puigneró, va assegurar ahir que el Govern revisarà els criteris d’urbanització en lleres i cursos fluvials per evitar que episodis de destrosses per aiguats com els patits aquesta setmana al Montsià. En una visita a la façana fluvial i el port de les Cases d’Alcanar, un dels punts més castigats, Puigneró va recordar que la construcció massiva en aquests espais i prop de la costa és una herència de plans urbanístics del passat i ha exhortat a actuar en l’actual context de canvi climàtic, valorant bé les afectacions sobre el patrimoni. Segons preveu, les tasques de neteja de les aigües interiors del port han de permetre que els pescadors de les Cases puguin reprendre dilluns la seva activitat.

«Començarem a revisar no només aquí, sinó zones on tenim aquest tipus de situacions», ha anunciat el també conseller de Polítiques Digitals i Territori des del port de les Cases. A partir d’aquesta revisió, va apuntar, es decidiran «actuacions» que puguin minimitzar l’impacte d’episodis d’aiguats com el d’aquesta setmana.

Conscient, però, que aquesta revisió podria afectar directament interessos patrimonials públics i particulars, va apel·lar a «valorar bé» aquestes mesures i no posar-les en pràctica «a la lleugera». Segons ha recordat Puigneró, la massificació urbanística en zones afectades per cursos d’aigua o la costa «ve de molts anys enrere». Amb tot, ha advertit que davant la magnitud del canvi climàtic «estem obligats a prendre decisions no només per ajudar i lluitar, sinó també per evitar prevenir les conseqüències».

El vicepresident va avançar que, un cop ja operatives les principals infraestructures de transports i comunicacions, els pescadors podrien tornar a la feina aquest dilluns, un cop Ports hagi completat la neteja de les aigües interiors del recinte portuari, que van rebre una gran quantitat de fang, residus i objectes, fins i tot vehicles.