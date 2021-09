El Govern valora tornar a instal·lar carrils addicionals transitoris a l'AP-7 i la C-32 per evitar embussos en hores punta com els que hi ha hagut aquest cap de setmana, el primer sense peatges en aquestes vies. Són propostes que s'han posat sobre la taula en una reunió entre el Servei Català de Trànsit i els nous titulars de les vies alliberades de peatge després de les cues registrades el cap de setmana. En canvi, en aquesta reunió no s'ha tractat cap mesura com la que aquest matí ha suggerit el director del Servei Català de Trànsit (SCT) en una entrevista a TV3, segons la qual es podria desviar el trànsit de l'AP-7 a la C-32 quan hi hagi embús abaratint els túnels del Garraf o fent-los gratuïts.

La reunió ha comptat amb la participació del mateix Lamiel i de tècnics de l'SCT, a banda de amb la del director general d'Infraestructures del departament de Polítiques Digitals i Territori, Xavier Flores, de la del cap de la Divisió de Trànsit dels Mossos d'Esquadra, Andreu González, i de la de representants d'Abertis i del Ministeri de Foment.

Altres mesures que s'han proposat són potenciar la informació a l'usuari sobre la situació viària actualitzada i aportar, quan sigui possible, rutes alternatives a les vies que registrin retencions, o valorar l'adequació del calendari de restriccions de vehicles pesants a la situació actual i en determinades vies.

A més, s'ha instat les empreses concessionàries a accelerar les tasques de desmantellament de les infraestructures dels peatges per donar continuïtat a la capacitat de tres carrils de l'autopista, i també ha sol·licitat l'obertura de més cabines dels peatges.