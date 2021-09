Les Falles de València 2021, les de la pandèmia, van cremar per fi aquest diumenge a la ciutat del Túria després d'haver patit ajornaments i suspensions des del març de 2020, quan va arribar la covid-19. Anit, ubicades en un gens habitual mes de setembre, van posar punt final a un fatídic cicle per somiar ja amb un març del 2022 més normal.

Dues hores abans del que és costum en la tradicional Nit de la Cremà (pel toc de queda al País Valencià, d'1 a 6 de la matinada), els prop de 760 monuments fallers, entre grans i infantils, van quedar reduïts a cendra pel foc purificador que, com a ritual, sol anunciar cada març, per Sant Josep, l'arribada de la primavera. Repartits per cada barri, els diferents focs van il·luminar el cel de la ciutat.

Amb àmplies mesures sanitàries de seguretat, les Falles del 2021 han cremat els monuments que que havien d'haver dit adeu un any abans. Han estat en total cinc dies d'actes fallers marcats per les restriccions, sense públic en alguns d'ells -com l'Ofrena floral a la Verge - i mantenint en secret el lloc dels llançaments pirotècnics de mascletades i castells de focs artificials per evitar aglomeracions. I tot amb la mascareta, convertit en un element festiu més.

L'objectiu de les autoritats era que no quedés cap falla per cremar abans de l'inici del toc de queda i es va complir rigorosament. Les falles infantils van cremar entre les 8 i les 9 del vespre, encara amb llum diürna, i després va ser el torn de les grans, de les 10 a les 12 de la nit. Aquest any, el pressupost total de totes les falles era de 7,8 milions.

Entre les grans, l'elegida com la millor pel jurat, la del Convent Jerusalem-Matemàtic Marzal -que a més va fer doblet en ésser coronada també com la millor falla infantil-, va cremar sense compassió i el carnaval venecià que va dissenyar Pere Baena -visitat i fotografiat fins a la sacietat per les milers de persones que van passat pel seu estret enclavament en ple centre- ja era només cendra a mitjanit.