La cinquena onada de la covid segueix minvant a Catalunya, amb menys de 5.000 contagis setmanals, i amb aquestes dades la patronal de l’oci nocturn pressiona de nou la Generalitat per reobrir les discoteques, al mateix temps que ha recorregut la decisió judicial que va avalar el seu tancament.

Els indicadors epidèmics segueixen millorant a Catalunya: El risc de rebrot estava ahir en 111 punts, prop del llindar de 100 que indica el risc alt i en registres iguals que els que hi havia abans de Sant Joan, mentre que la positivitat -el percentatge de PCR i test d’antígens amb resultat positiu- seguia decreixent ja per sota del 4% (3,85%).

Pel que fa als contagis, Catalunya ha baixat de la barrera dels 5.000 setmanals i se situa en 4.738 casos, una mitjana de 676 diagnòstics diaris, mentre que la mortalitat, encara alta, segueix descendint fins a les 75 defuncions setmanals (una mitjana de 10 diàries). Els hospitals fa setmanes donen altes, però costa buidar llits i ahir fins i tot hi va haver un repunt: hi havia 959 ingressats per covid, 25 més que diumenge, si bé les UCI tenien tres pacients menys (321), en registres similars als de mitjan juliol.

Amb la millora epidèmica, la patronal catalana de restauració i oci nocturn Fecasarm es va reunir ahir amb el conseller de Salut, Josep Maria Argimon, per abordar les condicions d’una futura reobertura Segons fonts del Departament de Salut, Fecasarm va demanar concretar una data de reobertura, però Argimon va reiterar que això dependrà de l’evolució de la pandèmia i de l’afectació assistencial.

Segons les mateixes fonts, la patronal ha ofert els seus establiments com a punts de vacunació, en un moment en el qual la Generalitat està fent un esforç per atreure els més joves, però el Departament de Salut va indicar que ja disposa d’una extensa xarxa de centres amb una àmplia disponibilitat de vacunes.

Malgrat que no hi va haver acord en la reunió, el Departament de Salut va manifestar la seva voluntat de treballar amb Fecasarm en un pla per reobrir les discoteques de forma segura, després de la reiteració d’escenes de botellots a Catalunya els caps de setmana, sobretot a Barcelona.

En una entrevista a TV3, l’alcaldessa de la ciutat, Ada Colau, va insistir que aquest protocol per a la reobertura de l’oci nocturn hauria d’estar actiu abans de les festes de la Mercè, que comencen el 23 de setembre, precisament per contribuir a descongestionar els carrers a la nit.

També l’infectòleg i investigador de l’Hospital Germans Trias de Badalona Oriol Mitjà va considerar, en declaracions a RAC1, que amb la incidència actual del virus, es podria reobrir ja aquesta setmana les discoteques, encara que no «a la brava», sinó amb mesures preventives com l’ús de la mascareta, la ventilació reforçada, mesuradors de CO2 i el certificat covid o test d’antígens negatiu per entrar.

Respecte a la vacunació, el 68,7% dels catalans ha completat la pauta i el 72,5% té la primera dosi, però la campanya segueix estancada, amb només 5.722 dosis punxades aquest diumenge passat.

Entorn d’un terç dels joves -el 34% dels de 12 a 19 anys- encara no han iniciat la vacunació a una setmana vista de l’inici del curs escolar, i això que el Departament de Salut té en nevera més d’1,5 milions de dosis esperant, amb la confiança que podran punxar-les aquest setembre.

Encara preocupa més al Departament de Salut la franja de 20 a 39 anys, amb també prop d’un terç de persones que encara no han començat la vacunació, malgrat que fa dos mesos que se’ls va obrir la possibilitat, abans que als adolescents.