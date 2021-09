L’alcaldessa de Barcelona, Ada Colau, ha descartat que es pugui plantejar la celebració d’un referèndum sobre la independència de Catalunya: «No hi ha cap condició per plantejar un referèndum a curt termini. És irreal».

«Han passat moltes coses aquests últims anys: hi ha hagut una situació duríssima, hi ha hagut repressió, hi ha hagut judicialització, però també hi ha hagut desengany i promeses que sistemàticament s’incomplien per part dels partits independentistes», va dir ahir en una entrevista a TV3. Colau va afegir que aquestes «promeses incompletes» sumades a la crisi per la pandèmia de la covid-19 fan que la taula de diàleg entre el Govern central i la Generalitat sigui un espai per acostar posicions i per treballar des de la humilitat, en les seves paraules.

«Potser seria millor aterrar i, com deia, que hi hagi menys grandiloqüència, menys promeses incompletes i més treballar des de la humilitat pas a pas i per buscar punts d’acord per avançar perquè, amb el que ja portàvem, ara amb la pandèmia i la crisi climàtica, crec que la gent no està per tonteries», va dir l’alcaldessa.

No obstant això va reconèixer que en algun moment s’haurà de votar una solució al conflicte: «Algun dia s’haurà de fer una nova proposta política treballada i buscant el màxim consens tant dins de Catalunya com des de Catalunya amb l’Estat».