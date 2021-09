Titulars diversos als diaris d'aquest dimarts. 'Regió7' aporta la reacció del sector eclesiàstic a la renúncia de Xavier Novell: "Capellans de Solsona demanen al bisbe Novell que abandoni el sacerdoci". 'El País' aposta per la crisi al CGPJ: "Lesmes urge a renovar ya el Poder Judicial con la ley actual". En clau internacional: "Los talibanes proclaman su victoria en la última provincia que los desafiaba". 'El Periódico' obre portada amb la situació d'un sector econòmic castigat per la pandèmia: "L'oci nocturn obrirà si les ucis baixen de 100". En segon terme, fotografia del Rei i del president del Tribunal Suprem: "Revés pel bloqueig judicial". 'El Punt Avui' obre amb l'atac de Lesmes a Sánchez pels indults en l'obertura de l'any judicial: "No ho paeixen". A sota, l'adéu a un actor de renom: "Mor Jean-Paul Belmondo, icona popular del cinema francès".

'La Vanguardia' obre amb notícia econòmica: "El salari mínim fa trontollar el diàleg social". En segon terme, el bloqueig en la renovació de l'òrgan de govern dels jutges: "Lesmes retreu a Sánchez els indults i exigeix la renovació".'La Razón' apunta a l'òrgan de govern dels jutges: "El PSOE y el PP llevan seis meses sin contactos para renovar el CGPJ". En segon terme, i en clau internacional, l'Afganistan: "Los talibanes proclaman su victoria en Panshir y Masud seguirá la lucha".'Ara' també destaca l'obertura de l'any judicial: "El Poder Judicial critica amb duresa els indults". Un fotograma d'una de les pel·lícules fundacionals de la Nouvelle Vague francesa, 'Al final de l'escapada', ocupa la part central de la primera plana del rotatiu català per il·lustrar la mort d'una icona del cinema francès: "Jean Paul-Belmondo (1933-2021)"'ABC' apunta al president del Consell General del Poder Judicial (CGPJ): "El hartazgo de Lesmes". Sentència d'Estrasburg també com a tema destacat per al rotatiu madrileny: "El Tribunal Europeo de Derechos Humanos tumba las dos primeras demandas por las cargas del 1-O".I 'El Mundo', que també destaca l'enfrontament entre els poders executiu i judicial: "Lesmes impugna la estrategia de Sánchez para controlar la Justicia". Com a segon tema: "Moncloa ignora cuántas fosas se han exhumado por la Memoria Histórica".