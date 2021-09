Setembre havia de ser, per a moltes empreses, el mes de retorn al treball presencial després de pràcticament un any i mig improvisant models telemàtics. Tot i això, l’explosió de contagis de juliol ha alentit la tornada a les oficines. Per ara, Bon Preu i CaixaBank continuen amb l’alternança d’equips i Seat permet als empleats teletreballar dos dies per setmana. A l’espera de poder tornar definitivament a les oficines d’aquí a unes setmanes, les companyies catalanes aprofiten aquest període per reflexionar sobre el seu nou model de treball. En termes generals, l’aposta passa per un sistema híbrid, més flexible i amb oficines com a espais de «col·laboració».

«El model de tornada a l’oficina és molt diferent en funció de la mida de les empreses», assegura la directora del centre ‘Futur del Treball’ a l’EAE Business School, Pilar Llácer. Les pimes han avançat «poc» en els models de treball remot per la falta de tecnologia, mentre que les grans companyies han aplicat el teletreball un o dos dies per setmana i apostaran per models híbrids a llarg termini.

Aquest és el cas de CaixaBank. El grup, amb 51.071 empleats a finals de juny, va iniciar un pla progressiu de retorn a l’activitat presencial basat en torns alternatius de treball presencial i a distància. Els torns respecten la setmana completa i, abans d’anar als centres de treball, els empleats es fan un test d’antígens i informen del resultat a través d’una aplicació de l’empresa. Des de l’1 de setembre, la presència física als centres corporatius és del 50%.

Diferent en funció del sector

El retorn a l’oficina també ha estat diferent en funció del sector. «Les empreses de serveis, alimentació o logístiques tenen, en línies generals, un percentatge més alt de presència a les oficines», assegura el president de 22@Network BCN, Enric Urreta.

La majoria dels treballadors de Bon Preu, un 95%, no té capacitat de fer teletreball. Tot i això, l’empresa ha ajustat el model per als 350 empleats de serveis centrals i ha apostat també per un treball altern de grups bombolles, amb un aforament del 50%. La direcció de la companyia fa seguiment cada quinze dies de la situació sanitària i preveu tornar a valorar el model adoptat el 15 de setembre. «No ens plantegem un escenari de 100% teletreball», reconeix el cap del Departament de Persones de l’empresa, Albert Aranda. La companyia permet als empleats escollir un dia de treball a distància per setmana, entre dimarts i dijous.

Treball híbrid

Independentment de la mida o el sector, el 90% de les empreses ha aplicat un model de treball híbrid per la pandèmia. «La cinquena onada ha fet que algunes empreses que tenien decidit que al setembre planificarien una tornada més natural a les oficines hagin alentit les decisions a l’espera de veure què passa», diu la directora d’Arquitectura i Occupier Solutions de Savills Aguirre Newman, Leyre Octavio de Toledo.

Als Estats Units, el creixement en el nombre de contagis ha provocat que empreses com Google o Facebook hagin posposat el retorn a les oficines fins al gener de l’any que ve. A l’Estat, les empreses preveuen que el «moment adequat» per implementar el nou model de treball sigui en poques setmanes. En qualsevol cas, les companyies coincideixen en la importància del treball presencial i aprofiten aquest període per acabar de prendre decisions «estratègiques», més enllà de la resposta conjuntural a la pandèmia. Aquest és precisament el cas de Savills Aguirre Newman. L’empresa aposta per tornar «progressivament» a la presencialitat i, de moment, ha dividit la plantilla en dos torns. Un treballa a l’oficina dilluns i dimecres i l’altre dimarts i dijous, amb divendres alterns. Ara, la idea és donar passes cap a una «reflexió estratègica» per definir el model del futur. «Sobre el futur de la feina, tot i que hi ha bastant incertesa, hi ha dues grans certeses. Els processos d’automatització i la transició energètica impactaran profundament en el mercat de treball», assegura la professora de l’EAE Business School.

Un altre dels canvis serà l’aposta per un model flexible, basat en la confiança en els treballadors i la responsabilitat. L’empresa de carregadors elèctrics Wallbox ha adoptat un model flexible de tornada a l’oficina, en el qual té en compte les «funcions i necessitats» de cada membre de l’equip.

L’Smart Working de Seat

Per la seva banda, Seat ha desenvolupat el sistema Smart Working, un model de feina que combina la presència a l’oficina amb la feina a distància dos dies per setmana. Durant els mesos més durs de la pandèmia, aquest sistema es va substituir per la possibilitat de teletreballar el 100% de la jornada, però es va tornar a activar abans de l’estiu, amb el relaxament de les mesures i l’augment de la població vacunada.

De mitjana, 650 persones utilitzen aquest model cada dia i 2.000 empleats més ho han sol·licitat. La resta, fins als 5.000 treballadors amb possibilitat de treballar a distància, han optat per tornar a les oficines.

Renta Corporación ha deixat als 42 empleats de l’empresa escollir entre el treball presencial o en remot i la «gran majoria» ha optat pel retorn a l’oficina. Per garantir la seguretat, la companyia ha creat un comitè de seguiment de la pandèmia, ha establert torns en els espais comuns, ha reduït els aforaments en les sales de reunions i fa un test d’antígens a tot el personal cada setmana.

L’aposta a llarg termini per un model híbrid implicarà també un canvi en el model de processos i metodologies de les companyies. «Un percentatge enorme, gairebé massiu, d’empreses readapten els espais de feina per respondre a les noves necessitats», sosté la directora d’Arquitectura i Occupier Solutions de Savills Aguirre Newman.

En aquest context, les oficines han passat de ser «espais operatius» a percebre’s com «grans espais de col·laboració» i socialització entre els empleats. Precisament per aquest motiu, CaixaBank implementa una política de «taules netes no nominals», a través de la qual els llocs de feina queden sense cap objecte personal al final de la jornada perquè les taules es puguin fer servir per a un empleat diferent cada torn.

«El juliol de 2020, una multinacional ens comentava que segurament haurien de reduir espais d’oficina i, sis mesos més tard, assegurava que la decisió havia variat i optava per una remodelació dels espais, amb un creixement de sales de reunions i espais de trobada», explica el president de 22@Network BCN.

El districte tecnològic ha començat a veure més moviment a les oficines a principis de setembre en comparació amb els mesos de juny i juliol, així com en el transport públic i la restauració. Tot i això, el president de l’entitat assegura que el retorn definitiu a les oficines es preveu de manera «gradual» en els pròxims mesos.

«Si no es tornen a disparar els casos ni es presenten noves onades, sembla que durant aquest darrer trimestre de l’any, la majoria d’empreses tindran a les plantilles treballant en el model que hagin decidit per adoptar en el futur», conclou.