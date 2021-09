El president del Govern, Pere Aragonès, i el president de la Generalitat Valenciana, Ximo Puig, han acordat crear una «aliança pràctica» per reclamar a l’Estat un finançament «just» i captar fons europeus. Els dos caps dels executius es van reunir ahir al Palau de la Generalitat Valenciana i, en roda de premsa conjunta, va explicar el seu compromís per treballar en «projectes compartits», com ara per la gestió dels fons europeus contra la covid-19, i lluitar contra l’«infrafinançament» de les dues autonomies. Aragonès va insistir que prioritza la taula de diàleg amb l’Estat, però va garantir un treball de «llaços compartits» amb Puig per ajudar en els recursos del País Valencià.

Aragonès va tornar a reclamar la consolidació dels fons Next Generation de l’Estat. El president del Govern i el cap de l’executiu valencià es van comprometre a teixir una «defensa conjunta» per exigir més transferències dels recursos procedents de Brussel·les per pal·liar els efectes de la pandèmia. En aquesta línia, Aragonès i Puig van concretar la creació d’un «grup de treball consolidat» per demanar més ajuts europeus.

Sobre la taula de diàleg, que s’ha de reunir a finals de la setmana que ve, Aragonès va insistir que la trobada ha de ser «prou important» com perquè hi hagi la «màxima implicació» de tothom, en referència a la presència del president espanyol, Pedro Sánchez -encara no confirmada.

Per la seva banda, Puig va subratllar la intenció de «cooperar més» entre les dues administracions autonòmiques, ja que «no té sentit» l’«allunyament institucional» que hi ha hagut fins ara. «És l’hora dels ponts», va constatar.