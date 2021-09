Institucions, partits i entitats reten homenatge a Rafael Casanova en la tradicional ofrena floral per la Diada

10·09·2021 08:29

Olesa de Montserrat prepara per demà una diada de Catalunya amb sardanes i havaneres com a protagonistes. Enguany, no es podrà celebrar el tradicional sopar, a causa de la covid-19. Els actes de celebració començaran a les 21.00 h, amb una ballada de sardanes a càrrec de la Cobla Vila d’Olesa, i organitzada per Olesa Sardanista. La ballada es farà al Parc Municipal i per assistir-hi cal reservar entrades. A les 22.30 h hi haurà havaneres a càrrec del grup Port Bo també al Parc Municipal, en aquest cas a la zona de Cal Mané. Per assistir al concert també s’ha de reservar entrada. Està previst que a la mitja part de l’actuació d’havaneres hi hagi un petit discurs per part de l’alcalde d’Olesa, Miquel Riera.