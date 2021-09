«President, faci la independència!». La líder de l’ANC, Elisenda Paluzie, es va dirigir en el seu discurs al final de la manifestació al cap del Govern, Pere Aragonès, per exigir-li que «no desaprofiti» el mandat del 52% i avanci cap a la república. Durant els parlaments a l’escenari, el president d’Òmnium, Jordi Cuixart, va reclamar als partits que estiguin «a l’alçada del moment» amb «estratègies compartides». Després de complir condemna per l’l’1-O a Lledoners, Cuixart va poder tornar de nou a l’acte reivindicatiu de la Diada. Va cridar a «pressionar» els polítics «d’aquí i d’allà» perquè es posin d’acord «d’una vegada».

Però precisament aquest és el punt de discòrdia perquè els partits independentistes segueixen estratègies diferents. La secretària general adjunta d’ERC, Marta Vilalta, va emplaçar les forces independentistes a fer «pinya» i «sumar» per aprofitar «totes les oportunitats» del camí cap a la llibertat. En una atenció als mitjans abans de la manifestació de la Diada. «Les crítiques són benvingudes», va apuntar respecte a les divergències polítiques dins l’independentisme.

La portaveu d’ERC va aplaudir que el poble català «segueixi en moviment» i amb ganes de reivindicar «on vol anar», i va afegir: «Això va de perseverança, de resistir. Hem d’aprofitar totes les oportunitats, siguin les que siguin».

Per la seva banda, la presidenta del Parlament, Laura Borràs, va acusar el PSOE de «boicotejar» el diàleg. En una atenció als mitjans abans de la manifestació va dir que Junts afronta la taula de diàleg amb un «escepticisme» que s’ha incrementat després del trencament de l’acord per l’ampliació de l’aeroport del Prat. Va apuntar que no els «tremolaran» les cames per assistir a la negociació amb l’Estat perquè així ho van acordar amb ERC i perquè són «partidaris de resoldre els problemes polítics políticament».

Homenatge a l’històric discurs

El president de la Generalitat, Pere Aragonès, i la presidenta del Parlament de Catalunya, Laura Borràs, van presidir ahir a la nit l’acte institucional de la Diada Nacional de Catalunya a les Quatre Columnes de Puig i Cadafalch situades a Montjuïc. L’acte, organitzat conjuntament per Govern i Parlament, va tenir com a eix vertebrador el 50è aniversari del discurs de Pau Casals a l’ONU.

L’acte va començar amb una peça audiovisual en què tres joves, davant la casa on va néixer Pau Casals, rememoren el discurs que el violoncel·lista va fer davant l’ONU i visiten les diferents estances de l’immoble, ara convertit en museu. Els intèrprets de la peça, que després van exercir de fil conductor de tot l’esdeveniment, van ser l’actriu Natalia Barrientos i l’actor Guim Puig, coneguts pels papers a la sèrie de TV3 «Les de l’hoquei», i l’actriu Paula Vicente, que apareix a la sèrie «Com si fos ahir».