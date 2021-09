La portaveu d’ERC, Marta Vilalta, va avisar Junts que «no és el moment de frivolitats ni de maniobres per fer descarrilar» la taula de diàleg. «És l’hora de la màxima responsabilitat institucional i la màxima lleialtat», va advertir en roda de premsa Vilalta, que confia que «hi ha temps per reconduir la situació». Així, va instar el partit de Jordi Sànchez a designar en les pròximes hores els membres del Govern per a l’espai de negociació. «Els canvis de posicionament de Junts o les discrepàncies internes no poden desestabilitzar els interessos comuns i compartits de l’executiu», va advertir.