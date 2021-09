El president del govern espanyol, Pedro Sánchez, ha instat ERC a "tornar a l'acord del 2 d'agost" sobre l'ampliació de l'aeroport del Prat i seguir negociant. "Continuem", ha demanat en resposta a una pregunta del portaveu republicà al Congrés, Gabriel Rufián, en la sessió de control d'aquest dimecres al matí. Rufián ha avisat Sánchez que "una inversió, un diàleg o una negociació no és un regal, tampoc una rendició" i que ERC està disposada a negociar "però de tu a tu", "sense imposicions". El portaveu dels republicans ha advertit el cap de l'executiu espanyol, poques hores abans de la reunió de la taula de diàleg, que si l'espai "fracassa" no només decebrà l'independentisme sinó que també l'esquerra espanyola.

"I si decep, Vox i PP entren a la Moncloa", ha dit. En resposta a una pregunta anterior del líder de Vox, Santiago Abascal, Sánchez ha argumentat que el diàleg amb aquells que pensen diferent "és el que fa una democràcia sana i forta". A banda del partit d'ultradreta, el president del PP, Pablo Casado, també ha carregat contra "la taula de la infàmia".

Casado ha afirmat que Sánchez "s'asseu a negociar un referèndum" amb aquells que animen a "terroristes" i a aquells que "incendien Barcelona". El líder del PP ha insistit a acusar el cap de l'executiu de ser el "principal problema d'Espanya" i d'encapçalar el govern "més radical de la història democràtica". Abascal, per la seva banda, ha dit que Sánchez pretén "cedir" davant els "enemics d'Espanya".

Sánchez ha criticat l'actitud del líder de l'oposició i ha lamentat que en aquest curs polític continua "amb la crispació". El president del govern espanyol ha dit a Casado, després de les crítiques pel pla de xoc per abaratir la factura de la llum, que defensarà "l'interès dels ciutadans per sobre de l'interès particular" de les empreses elèctriques.

Aeroport del Prat

Pel que fa a la pregunta de Rufián sobre inversions a Catalunya i, concretament, l'ampliació de l'aeroport del Prat, Sánchez ha remarcat que és "necessària" i que el govern espanyol està "compromès amb l'emergència climàtica". "S'equivoca estigmatitzant el sector aeroportuari", ha dit Sánchez. Rufián ha criticat que s'hagi culpat el Govern de la paralització de la inversió quan fins i tot sectors de l'executiu espanyol han alertat que era un pla "antiecològic".

Bolaños defensa el diàleg

El ministre de Presidència, Félix Bolaños, ha defensat en resposta al diputat de Cs Edmundo Bal que el diàleg amb Catalunya és la posició "valenta". "És inútil embadalir-se en posicions que porten al conflicte", ha dit. Bolaños ha argumentat que cal fer "l'esforç" d'intentar el "retrobament" i fer que Catalunya "deixi de ser un dels principals problemes polítics" de l'Estat espanyol.