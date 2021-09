Els Mossos d'Esquadra han localitzat en una zona boscosa prop de l'aeroport del Prat el cadàver de Martín Ezequiel, l'home que va matar al seu fill en un hotel de Barcelona. Martín Ezequiel Álvarez Giaccio estava en parador desconegut des del dimarts 24 d'agost a la nit, quan suposadament va matar al petit per a venjar-se de la seva mare.

L'última vegada que se'l va veure és precisament als voltants de l'aeroport. L'home no portava el seu passaport, perquè aquest va ser trobat en un dels domicilis registrats, encara que en un primer moment es va creure que Álvarez Giaccio havia tractat de fugir de Barcelona amb avió, ja que es va desplaçar en taxi fins a l'aeroport del Prat. Va arribar a l'aeròdrom i les càmeres de seguretat el van captar poc després, segons sempre les mateixes fonts, allunyant-se de les instal·lacions caminant. No va ser molt lluny, ja que el seu cos s'ha localitzat en una zona molt pròxima a la terminal, on pel que sembla, es va suïcidar.

El descobriment del passaport va fer pensar els investigadors que el presumpte assassí del seu fill no hauria planificat la fugida, cosa que també explicaria la precipitació amb què va abandonar l’habitació de l’hotel Concordia, saltant un mur en comptes de sortir per la porta. El que sí que havia triat premeditadament va ser el lloc on va cometre el crim: l’hotel on s’havia celebrat el casament amb la mare del nen, amb qui estava en tràmits de separació des de feia poc. «A l’hotel trobaràs el que et mereixes», li va escriure en un missatge a la mare del petit, que només tenia dos anys.