El baròmetre del mes de setembre amb què el Centre de Recerques Sociològiques (CIS) obre el curs polític no reflecteix cap desgast en el PSOE per les històriques pujades del preu de la llum, i fins i tot amplia el seu avantatge sobre el PP a 9,1 punts, al qual, a més, Vox es va acostant en estimació de vot.

Després del parèntesi d’agost, aquesta enquesta, feta en els 13 primers dies de setembre, concedeix als socialistes un suport del 29,6%, de manera que continuaria sent la força política més votada, seguida pel PP, amb el 20,5%.

La gran embranzida electoral atorgada al PSOE es deu al fet que guanya dos punts respecte al mostreig de juliol alhora que el PP perd aquest estiu gairebé tres punts (2,9); en l’anterior baròmetre la distància entre tots dos era de 5,2 punts a favor dels socialistes.

A més, els populars veuen com se’ls acosta Vox, la tercera formació amb més suports, que amb el 13,8% (13,6% al juliol) se situa a 6,7 punts del partit de Pablo Casado; aquesta diferència és encara menor en vot directe, de 5,2 punts.

No varien les posicions dels altres partits, però milloren les seves expectatives d’Unides Podem, que amb el quart lloc de la taula aconsegueix un vot estimat de l’11,3% (abans 10,6%), i Ciutadans, que no només conserva la cinquena posició gràcies al 6,5%, sinó que puja un punt.

Després hi figuren Més País-Compromís (3,3%), ERC (3,2%), JxCaT (1,5%), el PNB (1,3%) i el PACMA (1,2%), EH-Bildu (0,9%) i la CUP (0,8%).

Com és habitual, l’institut demoscòpic públic pregunta als enquestats per la seva avaluació sobre els líders polítics, i si bé cap aconsegueix l’aprovat, la vicepresidenta tercera i ministra de Treball, Yolanda Díaz, es manté com la més valorada. Obté 4,6 punts de nota, seguida pel president del Govern, Pedro Sánchez, que escala dues dècimes i obté 4,5 punts.

Íñigo Errejón (Més País) repeteix en tercera posició i també la seva nota de 4,2, mentre que la presidenta de Ciutadans, Inés Arrimadas, conserva el quart lloc amb una mitjana de 3,6 (una dècima més que al juliol). A les últimes posicions, el líder del PP, Pablo Casado, repeteix el 3,4, i el de Vox, Santiago Abascal, el 2,7.

Pedro Sánchez sí que s’acosta a l’aprovat en la gestió de la pandèmia, aspecte en què els ciutadans el qualifiquen amb un 4,9 (puja tres dècimes), en un mostreig fet just després d’aconseguir-se l’objectiu de vacunar el 70% de la població en acabar l’agost. Alhora, augmenta la confiança que suscita entre els espanyols, perquè al 28,8% li inspira «molta» o «bastanta» confiança, 1,8 punts més que en l’anterior baròmetre.

Quant a les preocupacions ciutadanes, l’atur ha desplaçat la crisi econòmica com la principal, ja que és citada com la inquietud més rellevant pel 41,3%, davant del 21,2% del mes de juliol.