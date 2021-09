La Comissió de Salut Pública va aprovar ahir vacunar contra la covid amb una tercera dosi les persones que viuen en residències i els pacients oncohematològics en tractament quimioteràpic o radioteràpic, així com els que tenen patologies de base que rebin tractament immunosupressor. Així, la comissió, on hi ha representades les comunitats autònomes i el Ministeri, segueix les recomanacions de la Ponència de Vacunes, que es va pronunciar en aquest sentit dimecres. L’acord, que amplia el grup de persones a qui s’administra aquesta dosi fins ara destinada a les persones amb trasplantament d’òrgan sòlid, els receptors de trasplantament de progenitors hematopoètics i les persones en tractament amb fàrmacs anti-CD20, incorpora ara la resta de les persones que formen part del grup 7, que són les que tenen certs tractaments immunosupressors, de molt alt risc, i els residents en centres per a gent gran.