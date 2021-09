El ple del Tribunal Constitucional (TC) ha admès a tràmit el recurs del PP contra la llei d'eutanàsia que es va aprovar definitivament al Congrés al març. La norma permet la mort assistida i va convertir l'Estat espanyol en el sisè país a legalitzar-la. El Constitucional ja va admetre a tràmit un altre recurs de Vox contra la llei, però va rebutjar suspendre-la cautelarment, tal com demanava el partit d'ultradreta. Els populars consideren que la norma vulnera el dret a la vida. El ponent de la sentència serà el magistrat Cándido Conde-Pumpido.

Així mateix, el TC ha admès a tràmit els recursos de PP i Vox contra la reforma de la llei que regula el Consell General del Poder Judicial (CGPJ) que estableix limitacions de les seves funcions quan té el mandat caducat. La reforma, impulsada per PSOE i Unides Podem, es va aprovar al Congrés a l'abril i impedeix que el CGPJ faci nomenaments fins que no es renovi l'òrgan. PP i Vox al·leguen que vulnera el principi d'independència judicial o la reserva de Constitució per regular el CGPJ i també veuen defectes formals en la tramitació parlamentària. El TC ha donat trasllat a Congrés, Senat i govern espanyol perquè puguin formular al·legacions.