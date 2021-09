La Generalitat permetrà als locals d’oci nocturn obrir terrasses i espais exteriors fins a les 3.00 hores, i allargarà l’horari dels restaurants mitja hora, fins a la 1.00 h, segons va acordaa ahir després d’una reunió amb representants del sector.

El secretari general del Departament d’Interior, Oriol Amorós, i la secretària general de Salut, Meritxell Masó, van anunciar a la tarda les noves mesures, que entraran en vigor demà a la nit i permeten ampliar l’activitat dels locals d’oci nocturn, que tenen tancats els seus espais interiors des del 9 de juliol.

Segons van informar a Efe fonts de la patronal de l’oci nocturn, a la reunió, a la qual van assistir el conseller de Salut, Josep Maria Argimon, i Amorós en representació d’Interior, es va plantejar la possibilitat que les discoteques puguin obrir interiors a partir del 15 d’octubre, amb l’anomenat «passaport covid».

En un comunicat, no obstant això, la Generalitat va precisar que es tracta d’un «horitzó pròxim» per poder obrir els espais interiors de les discoteques, amb la possibilitat d’utilitzar el «passaport covid», sempre que ho permeti l’evolució de la situació epidemiològica.

L’ampliació d’horaris fins a les 3.00 h l’ha acordat la Generalitat després d’un altre cap de setmana amb incidents i enfrontaments amb la policia en diversos botellots celebrats a Catalunya, entre aquests el del campus de la Universitat Autònoma de Barcelona (UAB), al qual van acudir prop de 8.000 persones.

Els representants de la patronal han reclamat a la Generalitat que avanci la data d’obertura d’interiors per a clients que presentin el «passaport covid», que acredita que estan immunitzats per tenir la pauta completa de vacunació o haver passat la malaltia.

La mesura acordada per la Generalitat, que entrarà en vigor la vígilia de les festes de la Mercè, patrona de Barcelona, preveu allargar el tancament de terrasses fins a les 3.00 h -fins ara podien fer-ho fins a les 00.30 h-, amb mitja hora de marge per tancar. Als espais a l’aire lliure dels pubs i discoteques serà obligatori l’ús de mascaretes quan no s’estigui consumint, i estarà prohibit el ball.