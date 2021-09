L’Audiència Nacional va acordar ahir deixar en llibertat provisional un dels tres condemnats en la causa sobre els atemptats gihadistes del 17 d’agost de 2017 en haver complert quatre anys de presó preventiva, la meitat de la pena imposada, i estar la sentència recorreguda. Es tracta de Said Ben Iazza, condemnat a vuit anys de presó per col·laboració amb organització terrorista en haver prestat la seva documentació i una furgoneta per comprar i transportar artefactes explosius.

En estar la sentència recorreguda davant la Sala d’Apel·lacions de l’Audiència i haver complert la meitat de la condemna que li va ser imposada, el tribunal que va jutjar els fets va acordar la seva posada en llibertat a petició de la defensa, segons un acte dictat ahir.

El tribunal acorda, però, mesures cautelars com la retenció del passaport, la prohibició de sortida del país sense autorització judicial o la fixació de domicili a Espanya amb l’obligació de comunicar qualsevol canvi de lloc de residència. A més d’ell, el tribunal va condemnar a 53 anys de presó Mohamed Houli, que va resultar ferit en l’explosió de la casa d’Alcanar on els terroristes confeccionaven artefactes explosius, i a 46 anys de presó Driss Oukabir, qui va llogar la furgoneta amb la qual es va cometre l’atropellament massiu a les Rambles. En el seu cas, no ha vençut el límit legal de la meitat de la pena que els va ser imposada, requisit que va establir l’Audiència el passat 29 de juny.