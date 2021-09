Els tretze CDR investigats en l''Operació Judes', processats per terrorisme i tinença i fabricació d'explosius, declararan els dies 28 i 30 de setembre als Jutjats de Mollet del Vallès, Cerdanyola del Vallès, Sabadell i Vic. Davant d'aquesta nova citació, la seva defensa fa una crida "a tots aquells que els fa vergonya l'estat espanyol" a que mantinguin viva la lluita contra la repressió. Eva Pous, l'advocada d'Alerta Solidària que coordina la defensa dels investigats, demana continuar omplint els carrers per aconseguir la "llibertat" de les persones investigades, així com la llibertat del país: "L'única forma de poder avançar és no deixar que ens facin retrocedir", ha dit en un acte a Sentmenat (Vallès Occidental) de suport als encausats.