El Bages, el Berguedà i el Solsonès figuren entre les set comarques amb més risc de rebrot del país i, a més, superen la mitjana catalana, que se situa en 59 punts. El Berguedà és la tercera comarca de tot el país amb aquest índex més elevat, amb 184 punts. Tot i estar en un lloc elevat del rànquing, és lluny de la Garrotxa, que presenta la pitjor dada epidemiològica, amb 546 punts.

Tot i que el Berguedà té una de les xifres de risc de rebrot més elevat, la tendència dels darrers dies és a la baixa i, a més, és la desena comarca del país amb la velocitat de transmissió més alta. A part, entre el 15 i el 21 de setembre s’hi van detectar 26 positius. El Solsonès és una de les altres comarques de la Catalunya Central amb el risc de rebrot elevat i se situa, amb els seus 174 punts, en la cinquena posició. A més, és la quarta comarca de Catalunya amb la velocitat de transmissió més alta. En aquesta comarca de la regió central hi ha vuit persones que han donat positiu de covid-19 en el darrer registre del Departament de Salut.

El Bages, per la seva banda, amb 150 punts, és la setena comarca en la llista del risc de rebrot, registrant una tendència a l’alça des de fa 10 dies. Tot i això és lluny de les xifres que el Bages tenia durant el juliol i l’agost, quan el risc de rebrot va superar els 900 punts diversos dies. Entre el 15 i el 21 de setembre un total de 110 persones van donar positiu en diferents testos. Per tant hi ha una tendència a l’alça quant a nombre d’infectats, ja que entre els 8 i el 14 de setembre se’n van detectar 86.

Pel que fa al conjunt del país, el Departament de Salut va comptabilitzar ahir 19 hospitalitzats menys a causa de la covid-19 i ara n’hi ha 489. A part, hi ha tres crítics menys ingressats a les habitacions de les UCI, que passen de 177 a 174.

En paral·lel, s’han notificat 481 nous contagis confirmats per PCR o TA, que situen el total des de l’inici de la pandèmia en 909.936. L’Rt retrocedeix una centèsima fins a 0,83 i el risc de rebrot continua lleugerament a la baixa i se situa en 59 (-4).

Ahir es van notificar sis morts. El 2,19% de les proves que s’han fet en la darrera setmana han donat positiu