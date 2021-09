Catalunya supera a poc a poc la cinquena onada de la covid-19. La Conselleria de Salut va notificar ahir 323 positius amb proves PCR i test d’antígens en les últimes 24 hores a Catalunya, un símptoma evident que la malaltia retrocedeix, tot i que lentament. Ahir es va notificar la mort de 2 persones, 4 menys que en l’anterior balanç, quan es comptabilitzaven sis defuncions.

Les dades facilitades per Salut ahir indicaven que el risc de rebrot segueix en nivell moderat, 57 (59 dissabte), i que ahir l’Rt és de 0,84 (0,83), cosa que vol dir que cada 100 infectats contagien una mitjana de 84 persones. Als hospitals, la situació també millora a poc a poc i ahir hi havia ingressades 476 persones per Covid, tretze menys que dissabte, i a l’UCI hi havia 170, quatre menys.

La incidència a 7 dies era de 30,97 entre el 16 i el 22 de setembre, per sota dels 41,11 de l’interval anterior. A 14 dies, la incidència era de 72,08, per sota dels 93,42 de l’interval anterior.

Pel que fa als casos confirmats per PCR o tests d’antígens, en el període entre el 16 i el 22 de setembre se’n van notificar 2.417, per sota de l’interval anterior, quan se’n van declarar 3.208.

La setmana passada van fer-se 94.765 PCR i 41.452 tests d’antígens, dels quals el 2,17% ha donat positiu, inferior al valor de l’interval anterior (2,93%). La mitjana d’edat de les persones positives se situava en els 36,80 anys.

Des de l’inici de la pandèmia s’han confirmat 984.641 casos, dels quals 910.222 per PCR/TA. Pel que fa a les morts, amb els 2 nous, Catalunya suma 23.879 defuncions des de l’inici de la pandèmia.

Entre el 16 i el 22 de setembre van declarar-se 40 defuncions, mentre que la setmana anterior se’n van notificar 63. En l’últim interval hi havia ingressades a l’hospital 518 persones. La setmana del 9 al 15 de setembre n’hi havia 642.

Entre les persones que viuen en residències, l’últim balanç informava de 34.953 casos confirmats per PCR o TA des de l’inici de la pandèmia, 16 més. Amb la resta de proves, el nombre total de casos acumulats és de 38.734. En total, han mort des de l’inici de la pandèmia 9.220 persones, cap més en el darrer balanç.

Pel que fa a la regió sanitària de la Catalunya Central, té un total de 63.321 casos acumulats confirmats per PCR/TA, 58 més en l’últim balanç. La xifra s’eleva a 68.725 si es tenen en compte totes les proves. Des de l’inici de la pandèmia han mort 2.428 persones en aquesta regió, cap més en les últimes hores.

El risc de rebrot es mantenia a 111, per sota dels 147 de l’interval anterior. La taxa de reproducció va pujar dues centèsimes i va situar-se en 0,85, per sota de l’Rt de la setmana del 9 al 15 de setembre (0,90). La incidència a 7 dies era de 56 i el 3,85% de les proves que es van fer van donar positiu. La regió té actualment 41 pacients ingressats.