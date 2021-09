El conseller delegat de la farmacèutica Pfizer, Albert Bourla, va pronosticar ahir que en «un any» tornarà la «vida normal» després de la pandèmia de covid-19, encara que va considerar probable que calgui calgui vacunar-se anualment contra la malaltia.

«En un any, crec que serem capaços de tornar a la vida normal», va dir en la cadena televisiva ABC Bourla, la farmacèutica de la qual ha desenvolupat juntament amb BioNTech una de les vacunes que han mostrat la seva eficàcia contra la covid-19. Va precisar que això no significa que no hi hagi noves variants, però que les vacunes permetran controlar la propagació del virus.

Al seu judici, l’escenari «més probable» atès que el virus està «estès per tot el món» és que hi hagi aquestes noves variants i, per tant, les persones hauran de tornar a «vacunar-se anualment».

Precisament, aquest divendres els Centres de Control i Prevenció de Malalties (CDC, en anglès) dels EUA van donar llum verda a la tercera dosi de la vacuna de Pfizer/*BioNTech per als majors de 65 anys i persones en situació de risc.

Com a conseqüència, aquesta tercera dosi podria estar disponible per a aquests grups, que suposen milions d’estatunidencs, en els pròxims dies.