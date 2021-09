Els serveis de Rodalies i alta velocitat registren retards en totes les línies de Catalunya per l’incompliment dels serveis mínims en la vaga de maquinistes del Sindicat Espanyol de Maquinistes i Ajudants Ferroviaris (Semaf) prevista per a aquest dijous. Renfe ha denunciat que els treballadors que estaven cridats als seus llocs de treball no s’han presentat, cosa que provoca retards de fins a 30 minuts en alguns trajectes o directament l’anul·lació.

L’operadora ferroviària ha denunciat que un total de 47 maquinistes no han acudit a la feina, fet que ha provocat que s’hagin de reorganitzar tots els serveis, amb afectació per als usuaris.

85% de trens programats

Els serveis mínims decretats davant la vaga suposaven el 85% dels trens programats habitualment, però no s’estan complint a Catalunya. Un portaveu de la companyia ha indicat que aquestes absències estan produint alteracions puntuals en la prestació del servei de Rodalies de l’àrea de Barcelona, que ha hagut de suspendre la circulació de diversos trens i origina retards en aquestes línies.

Rodalies està informant a través dels seus canals disponibles de la situació en aquestes línies i dels combois que circulen en cada moment, i «lamenta les molèsties que s’està ocasionant als usuaris», ha informat.

Mesures contra els maquinistes

Renfe està estudiant quines mesures prendrà contra els maquinistes que han incomplert els serveis mínims, cosa que entén com «un acte deliberat» dels vaguistes, i assegura que es pronunciarà «amb tota la duresa possible».

Des de la companyia s’afirma que els ciutadans «estan patint les conseqüències d’una vaga absolutament injustificada i de la posició inadmissible dels dirigents del sindicat de maquinistes».

Vuit dies

Aquest dijous ha arrencat la primera jornada de la vaga de vuit dies convocada a Renfe pel Semaf per als dies 30 de setembre i 1, 4, 5, 7, 8, 11 i 12 d’octubre, i que provocarà a tot Espanya la cancel·lació de centenars de trens.

Concretament, per a les primeres quatre jornades de vaga, a la qual no s’han afegit altres organitzacions sindicals, el gestor ferroviari ha hagut de suspendre a la xarxa espanyola la circulació d’un total de 892 trens, dels quals 267 són d’alta velocitat i llarga distància i 625 de mitja distància, als quals s’afegeixen 813 de serveis de mercaderies.